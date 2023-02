Les estimations préliminaires du Commissariat régional au développement agricole à Nabeul indiquent que dans le gouvernorat la récolte des tomates saisonnières destinées à la transformation pour la saison en cours, ne dépassera pas les 100 000 tonnes, contre 300 000 tonnes lors de la saison précédente.

Le président de l’Union locale des agriculteurs à Menzel Temime (gouvernorat de Nabeul), Anis Kharbache, explique cette régression par le rétrécissement des superficies programmées qui sont passées de 5 000 hectares durant la saison écoulée à seulement 1 500 ha lors de la saison en cours.

Il a souligné dans ce sens que l’augmentation des superficies programmées reste tributaire de la chute des pluies, étant donné que la baisse de la production est la résultante directe des changements climatiques et de la faible pluviométrie, d’autant que le pourcentage de remplissage des barrages dans la région ne dépasse pas les 8%.

Dans ce contexte, la même source a insisté sur la nécessité de l’électrification des puits et l’attribution de permis de forage pour en créer des nouveaux, et ce dans le but de pouvoir cultiver des légumes, en l’occurrence, les tomates saisonnières destinées à la transformation dont la région s’accapare une proportion de l’ordre de 50% sur le plan national.