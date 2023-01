La quarantième réunion de la Commission de l’Union douanière arabe (UDA) s’est ouverte lundi 30 janvier 2023 à Tunis, avec la participation des membres du Comité du tarif douanier arabe unifié, qui compte 17 pays arabes, dont la Tunisie.

Intervenant à cette réunion qui se poursuivra jusqu’au 1er février 2023, la directrice générale de la douane, Najet Jaouadi, a salué les efforts déployés par tous les pays membres, en vue de mettre en place des mécanismes adéquats pour définir une liste tarifaire arabe unifiée. L’objectif est de parvenir à assurer la création effective de l’UDA.

Pour sa part, le directeur du Département de l’Intégration économique de la Ligue arabe, Bahjat Abou Ennasr, a fait savoir que plusieurs thèmes seront abordés, dans le cadre de cette réunion, dont le renforcement du rôle des douanes arabes dans la protection des industries locales, les mécanismes de flexibilité à adopter pour rejoindre l’UDA…

Une déclaration finale et une série de recommandations seront présentées à l’issue de cette réunion et elles seront soumises au Conseil économique et social de la Ligue Arabe.

A souligner que le conclave est marqué par la participation d’éminents responsables venant du Bahreïn, de l’Algérie, de l’Arabie saoudite, du Soudan, d’Oman, de Palestine, du Qatar, du Koweït…

L’établissement d’une UDA suppose l’élimination pour l’essentiel des échanges, des mesures non tarifaires qui entravent la concrétisation effective de la zone de libre-échange arabe. Le projet nécessite aussi la mise en place d’un Tarif extérieur commun (TEC) de la Ligue arabe vis-à-vis du “reste du monde” ainsi que l’adoption d’un code des douanes unifié de la Ligue arabe.