Du 24 au 27 janvier 2023, l’ambassade du Japon en Tunisie a invité Akari-Lisa ISHII, conceptrice de lumière active au Japon et en Europe, pour plusieurs événements. Elle a réalisé la mise en lumière du pont de Radès-La Goulette à l’occasion de la TICAD 8 en août 2022, où de nombreux personnalités africaines (48 pays, 20 chefs d’Etat) ont vu la mise en lumière en imaginant un avenir brillant pour l’Afrique.

Devant un public d’environ 200 personnes à l’Ecole nationale d’architecture et d’urbanisme de Tunis (ENAU), ISHII a parlé du rôle de l’éclairage et des méthodes de la lumière efficace pour divers objets et occasions, notamment les villes, l’architecture (intérieure et extérieure), les paysages, les monuments, les expositions et les événements, en montrant de nombreux projets d’éclairage.

Elle a également participé à un débat avec des experts en architecture et en infrastructure afin de donner des idées sur le rôle de l’éclairage en Tunisie. Un talk-show sur la lumière a également eu lieu à Cité de la culture, avec la participation de plusieurs architectes, étudiants, cinéastes ainsi que le grand public sur créer de nouveaux concepts d’éclairage et d’arts de lumière.

Deux expositions de photos de ses œuvres lumineuses sont actuellement présentées à l’ENAU (jusqu’au 31 janvier) et à la Cinémathèque Tunisienne (jusqu’au 5 février). Les visiteurs peuvent voir des photographies d’architecture traditionnelle, de sites de patrimoine et d’infrastructures au Japon et en Europe qui brillent par la fascination des conceptions lumineuses de l’architecte japonaise ISHII et ses équipes.

Elle a également diffusé l’attrait de luminaire à travers les activités de l’Association d’amitié Japon-Tunisie et par des apparitions dans des programmes radios.

Basée à Paris et à Tokyo, elle a fondé en 2004 sa société I.C.O.N. (Ishii Conception Office Network) en vue de créer et de véhiculer de nouveaux concepts et tendances lumineuses.

Forte de son réseau international, de ses savoir-faire et de sa palette de vocabulaire de lumière, elle réalise des projets urbains et paysagers, architecturaux, intérieurs, muséographiques, événementiels, spectacles… dans le monde entier avec un regard novateur, tout en respectant l’identité des lieux et de leur histoire..

Reconnue pour sa compétence et son professionnalisme, elle a remporté de nombreux prix internationaux pour la mise en lumière du Centre Pompidou Metz, du théâtre Kabuki à Tokyo, du Fort de la Pompelle à Reims, du château d’eau de Cherbourg-Octeville, du 21 KOMCEE de l’université de Tokyo, de l’hôtel Cures marines Trouville, l’œuvre “Platonium” à la Fête des Lumières de Lyon, l’évènement Japonismes 2018, la mise en Lumière Spéciale “Les lumières du Japon habillent la tour Eiffel” .