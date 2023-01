Le conseil des ministres arabes des affaires sociales dans sa 42e session qui se tient les 25 et 26 janvier courant à Doha, a approuvé l’appui de deux projets sur la prise en charge des personnes handicapées proposés par la Tunisie, a indiqué un communiqué publié jeudi par le ministère des affaires sociales.

Selon le même communiqué, ces deux projets consistent en l’aménagement d’un centre pour enfants autistes et d’un centre de réhabilitation des handicapés moteurs pour promouvoir les prestations fournies à cette catégorie sociale.

Le ministre des affaires sociales Malek Ezzahi qui préside une délégation Tunisienne au cours de cette 42e session a souligné l’attachement de la Tunisie à la justice sociale et à la promotion du système de protection sociale afin d’assurer des conditions de vie décentes à toutes les catégories.

Ezzahi a passé en revue la nouvelle politique sociale en matière d’intégration et d’autonomisation économique par le biais du travail indépendant et l’initiative privée, à travers la mise en œuvre d’un programme d’autonomisation économique pour les personnes défavorisées et à revenu limité, les personnes en situation de handicap et les diplômés du supérieur sans emploi.

S’agissant du système éducatif spécialisé destiné aux personnes handicapées, le ministre des affaires sociales a évoqué la création du centre international pour la promotion des personnes en situation de handicap, spécialisé dans l’exécution des programmes d’éducation destinés à cette catégorie incapables d’intégrer le parcours scolaire et la réalisation des recherches, d’études, de la formation et de la documentation.

Le ministre a mis l’accent sur l’importance de l’action arabe commune pour le développement des politiques et approches visant la promotion des catégories sociales défavorisées et leur intégration économique et sociale, appelant à la nécessité d’intensifier les efforts pour la mise en œuvre des décisions issues du conseil des ministres arabes des affaires sociales à même de concrétiser les objectifs du développement durable.