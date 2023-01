Le stade d’athlétisme de Radès accueillera du 6 au 8 février prochain, le 17e meeting handisport “Grand pris de Tunis” avec la participation de pas moins de 300 para-athlètes représentants 30 pays.

Le président du comité national paralympique tunisien (CNPT), Mohamed Mzoughi a expliqué que ce meeting a été inscrit au calendrier du comité paralympique international et classifié parmi les Grands prix, ce qui atteste, selon lui, de la confiance dont bénéficie la Tunisie auprès des instances internationales des sports paralympiques.

La 17e édition, a-t-il encore indiqué, sera qualificative pour le championnat du monde de para-athlétisme à Paris (juillet prochain) et aux jeux paralympiques de Paris 2024.

S’agissant de la participation tunisienne au 17e meeting, Mohamed Mzoughi a fait état de l’implication d’une cinquantaine de para-athlètes tunisiens dont les plus titrés à l’instar de Walid Ktila, Raoua Tlili et Mohamed Farhat Chida, outre des jeunes prometteurs dont Amen Allah Tissaoui, Fethia Ghezal, Wassim Salhi, Mohamed Trabelsi et Wided Ben Douma.

Mzoughi a, à ce sujet, réitéré l’attachement des sportifs tunisiens à jouer un maximum de podium pour qualifier le plus grand nombre d’athlètes au prochain mondial et aux jeux paralympiques, tous deux prévus à Paris.

Par ailleurs, le président du CNPT a annoncé l’organisation en marge du meeting d’un congrès médical le 4 février sur “le suivi médical du para-athlète” ainsi que d’une session de formation au profit des arbitres du meeting de Tunis les 4 et 5 du même mois, sous la supervision de l’expert international Tarek Souii.