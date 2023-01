Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a lancé la pré-annonce de l’appel à propositions pour le financement de projets de recherche et innovation à même de renforcer le partenariat entre les structures de la recherche scientifique et les entreprises économiques TUNGER 2+2 projects, en collaboration avec le ministère fédéral Allemand de l’éducation et de la recherche scientifique.

Le ministère a précisé sur son site web que cette initiative s’inscrit dans le cadre de la coopération tuniso-allemande dans le domaine de la recherche et l’innovation en vue de valoriser les résultats de la recherche et impulser le partenariat entre les structures de la recherche et l’environnement économique, ajoutant le dernier délai de dépôt des candidatures a été fixé au 27 mars 2023.

Elle a souligné que les projets éligibles doivent impliquer au moins une structure de recherche et une entreprise tunisienne et une structure de recherche et une entreprise allemande, notant que la priorité sera donnée aux projets réalisés dans les pôles technologiques.

L’annonce finale de l’appel à propositions sera publiée à partir du 15 février 2023 par les deux parties tunisiennes et allemandes.