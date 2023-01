La société SMART TUNISIE a publié ses indicateurs d’activité relatifs au 4ème trimestre 2022. Les revenus réalisés au cours de l’exercice 2022 s’élèvent à 330 millions de DT en augmentation de 16% par rapport aux revenus de l’exercice 2021.

Les revenus réalisés au 4ème trimestre 2022 ont enregistré une augmentation de 10% pour s’établir à 90 018 KDT contre 81 722 KDT au cours de la même période de 2022.

Coût d’achat des marchandises vendues (Coût d’achat +/- variation de stocks)

Le coût d’achat des marchandises vendues au 4ème trimestre 2022 s’élèvent à 75 849 KDT en augmentation de 9% par rapport au 4ème trimestre 2021.

Au 31.12.2022, le coût d’achat des marchandises vendues s’élève à 281 219 KDT contre 242 589 KDT au 31.12.2021, soit une augmentation de 16%.

Charges financières (pertes de changes et intérêts sur financements)

Les charges financières supportées au 4ème trimestre 2022 s’élèvent à 4 620 KDT en augmentation de 153 % par rapport aux charges financières du 4ème trimestre 2021.

Les charges financières supportées au 31.12.2022 s’élèvent à 16 246 KDT contre 7 543 KDT en 2021.

Cette augmentation est due principalement à une hausse du volume des achats et du stock moyen durant l’exercice 2022 et a été accentuée par l’augmentation du TMM et la dépréciation du Dinar Produits financiers (dividendes, gains de change et escomptes financiers obtenus).

Les produits financiers réalisés au 4ème trimestre 2022 s’élèvent à 526 KDT contre 322 KDT au 4ème trimestre 2021.

Les produits financiers réalisés au 31.12.2022 s’élèvent à 3 623 KDT en augmentation de 58% par rapport au 31.12.2021.

Marge brute (Revenus – Coût d’achat des marchandises vendues)

La marge brute réalisée durant le 4ème trimestre 2022 s’est élevée à 14 170 KDT contre 11 903 KDT au cours de la même période de 2021 soit une augmentation de 19%.

Au 31.12.2022, la marge brute totalise 48 860 KDT en hausse de 14% comparé à l’exercice 2021.

Taux de marge brute (Marge Brute / Revenus)

Le taux de marge brute s’élève pour le 4ème trimestre 2022 à 15,7% contre 14,6% pour le 4ème trimestre 2021.

Au 31.12.2022, le taux de marge brute s’établit à 14,8% contre 15 % au 31.12.2021.

Trésorerie nette

La trésorerie nette s’établit au 31.12.2022 à – 7 986 KDT contre 3 455 KDT au 31.12.2021.

Masse Salariale

La masse salariale du 4ème trimestre 2022 s’élèvent à 2 287 KDT en baisse de 5% par rapport au 4ème trimestre 2021.

Au 31.12.2022, la masse salariale s’élève à 8 226 KDT en augmentation de 4% par rapport au 31.12.2021.

L’effectif moyen pour l’exercice 2022 est de 178 salariés contre 169 salariés en 2021.