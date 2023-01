Le rapport de la 1ère phase de l’étude stratégique de développement durable à Jemmal à l’horizon 2050, a été au menu d’une séance de travail au siège de la municipalité de Jemmal (Gouvernorat de Monastir).

Dans une déclaration à l’agence TAP, le maire de Jemmal Habib Melli a indiqué que la municipalité a consacré une enveloppe estimée à 105 mille dinars pour la réalisation de cette étude qui s’étalera sur 10 mois ajoutant que l’étude stratégique sera une référence pour les conseils municipaux dans la réalisation des projets dans la région.

La première phase du rapport concerne l’identification et l’état des lieux des différents axes à l’instar de l’environnement, la propreté, l’économie, les services dans la localité de Jemmal dans le but de promouvoir le développement durable et l’attractivité de la ville.