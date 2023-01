Le ministère de la Santé se penche actuellement sur la finalisation des textes juridiques relatifs au décret n°2019-341, a indiqué Ali Mrabet, ministre de la Santé, alors qu’il s’entretenait avec le président du Conseil national de l’Ordre des médecins (CNOM), Ridha Dhaoui.

Selon un communiqué du ministère de la Santé rendu public mercredi 11 janvier 2023, ce décret détermine le régime des études et les conditions d’obtention des diplômes d’études en médecine dans le but d’unifier le cadre juridique organisant le métier de médecin de première ligne en plus de la loi de la responsabilité médicale et les droits des malades.

La question de la migration des jeunes médecins et les solutions adéquates à adopter pour limiter ce phénomène dans le cadre du projet d’encadrement des jeunes médecins a également été évoquée lors de cette rencontre. C’est un projet lancé par le ministère de la santé récemment en partenariat avec différents intervenants, selon la même source.