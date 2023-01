Une séance de travail s’est tenue mercredi 11 janvier 2023 entre la ministre de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées, Amel Belhaj Moussa, et des représentantes des Chambres professionnelles liées à la protection de l’enfance qui a permis de parachever les concertations sur le projet d’amendement du nouveau cahier des charges relatif à l’ouverture des jardins d’enfants.

Au cours de cette réunion, le contenu du document de référence sur le règlement intérieur des jardins d’enfants a été approuvé par toutes les parties. Il comprend notamment, les conditions d’inscription des enfants et les engagements des parents, le calendrier des vacances et des fêtes et l’organisation des activités de loisirs et des excursions, selon un communiqué du ministère.

A cette occasion moussa a souligné que son département s’attache à la révision de ce cahier des charges en partenariat avec toutes les parties concernées en accordant la priorité à une éducation préscolaire de qualité et l’intérêt supérieur de l’enfant tout en tenant compte des difficultés économiques des professionnels et des budgets des familles.

Selon la ministre de la Famille, la révision du cahier des charges comprend l’engagement des jardins d’enfant à fournir les moyens nécessaires permettant de garantir les activités éducatives. “Les parents doivent s’acquitter uniquement des frais d’inscription et d’assurance, des abonnements et des frais de nourriture et de transport”, a-t-elle ajouté.

Ont pris part à cette séance de travail la présidente de la Chambre nationale des jardins d’enfants et des crèches à l’UTICA, Nébiha Kammoun, et la présidente du Groupement professionnel des crèches et jardins d’enfants à la CONECT, Nabila Miladi, ainsi que la représentante de l’Union tunisienne des entreprises privées de l’éducation, de l’enseignement et de la formation, Salma Trabelsi.