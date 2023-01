Le Serbe Novak Djokovic et la Tunisienne Ons Jabeur ont été nommés, mercredi 11 janvier 2023, à la tête de l’Association des joueurs de tennis professionnels (PTPA), indépendante de l’ATP et de la WTA.

L’ex-N.1 mondial avait annoncé la création de cette association en marge de l’US Open 2020, après avoir quitté son poste de président du Conseil des joueurs de l’ATP, instance de représentation officielle des joueurs de tennis.

Selon Djokovic, le PTPA ne veut pas entrer en dissidence avec les instances mondiales mais donner plus de poids aux joueurs dans les décisions concernant le tennis professionnel, notamment sur les questions de dotation des tournois.

Six autres joueurs participeront à ce comité exécutif, organe dirigeant du PTPA: l’Espagnole Paula Badosa, le Polonais Hubert Hurkacz, l’Américain John Isner et sa compatriote Bethanie Mattek-Sands, le Canadien Vasek Pospisil et la Chinoise Zheng Saisai.

Ce comité “se concentrera sur le progrès des droits des joueurs, le développement et l’amélioration du marché du tennis”, a expliqué le syndicat dans un communiqué.

La semaine dernière, Djokovic avait assuré que le PTPA était unique dans le tennis, la qualifiant d'”organisation 100% dévouée aux joueurs”.

“Nous n’avons pas été acceptés ni inclus par les organisateurs de Grands Chelems, l’ATP ou la WTA, donc cela rend les choses difficiles”, avait ajouté le joueur, qui vise à 35 ans un 22e titre du Grand Chelem à Melbourne.

“Mais cette association doit vivre”, avait-il affirmé. “Elle doit exister car malheureusement les joueurs ne sont pas représentés à 100% dans le monde du tennis”.