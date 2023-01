La ministre des Affaires culturelles, Hayet Guettat Germazi, a autorisé le démarrage, dans les prochains jours, de l’opération de transfert de l’archive cinématographique et audiovisuel se trouvant actuellement aux laboratoires de Gammarth au siège de la Bibliothèque nationale de Tunisie (BNT).

Cette décision a été prise lors d’une séance de travail qui s’est déroulée mardi après-midi 10 janvier 2023 en présence de représentants des ministères de la Défense nationale et Domaines de l’Etat, ainsi que des Archives nationales, avec la participation d’experts dans le domaine, au cours de laquelle la ministre a été informée du rapport de travail effectué dans le cadre du projet de sauvegarde des archives audiovisuelles et cinématographiques élaboré par la direction générale des arts scéniques et des arts audiovisuels.

La ministre a appelé les services concernés à accélérer l’aménagement du nouveau local afin qu’il soit prêt à recevoir l’Archive national, en vue de procéder à sa restauration, son inventaire et à sa numérisation.

Dans ce sens, Guermazi a souligné l’importance pour toutes les parties intervenantes de coordonner avec les différentes structures locales et nationales concernées pour accélérer le processus de transfert des archives cinématographiques dans des conditions appropriées.

Pour rappel, la BNT, abrite un espace qui est aménagé au 8ème étage consacré à la conservation des films, en vertu d’un protocole de partenariat entre la BNT et le CNCI (Centre national du cinéma et de l’image) signé en novembre 2017.

Les archives audiovisuelles à Gammarth, propriété de l’Etat, sont sous la tutelle du ministère des Affaires Culturelles. Après l’acquisition des laboratoires de Gammarth en 2003, ces archives ont été provisoirement placées sous la responsabilité de la Société Quinta Communications de Tarek Ben Ammar.

Les réserves du 8e étage à la BNT (1 050 mètres carrés) sont composées de cinq salles de 33 mètres sur 7 pouvant abriter vingt-six mille (26 000) bobines. Des rayonnages adaptés et un système d’hygrométrie assurant la maîtrise de l’humidité et de la température attendent les films qui y seront stockés.