La ministre de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Séniors, Amel BelHaj Moussa, et le président de l’Union tunisienne de solidarité sociale (UTSS), Mohamed Khouini, ont signé, lundi 9 janvier 2023, une convention visant l’amélioration de la qualité des services dans les centres de protection des personnes âgées, durant les années 2023-2024 et 2025

A cette occasion, Belhaj Moussa a souligné l’importance de cette convention qui s’inscrit dans le cadre de la mise en place des programmes communs dans le domaine de prestation de services au profit des personnes âgées dans les centres d’accueil et de protection des personnes âgées dont le nombre actuel est estimé à 13 centres.

La convention stipule notamment la mobilisation de 26 psychologues et sociologues, soit la moyenne d’un spécialiste et expert dans son domaine dans chaque établissement. Le but est d’assurer davantage d’encadrement psychologique et social aux résidents des centres.

Elle a rappelé à ce propos l’augmentation des allocations mobilisées pour améliorer les prestations dans ces centres de protection des personnes âgées allant de 14,8 millions de dinars en 2022 à 15 millions de dinars en 2023.

De son côté, le président de l’UTSS a indiqué que son organisme œuvrera en concertation avec les services du ministère pour améliorer les prestations sociales et de loisirs présentées dans ces centres.

Conformément à cette convention, l’UTSS assurera la supervision de 13 centres de protection des personnes âgées sous la tutelle du ministère de la Famille.

Les structures d’inspection du ministère sont appelées à assurer des visites d’inspection dans ces centres pour garantir un meilleur service aux personnes âgées.