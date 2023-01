Le Commissariat régional de la femme, de la famille, de l’enfance et des personnes âgées à Gafsa vient de lancer des consultations liées à l’attribution de financement de projets de subsistance au profit de ménages, dans le cadre d’un programme d’autonomisation des familles démunies.

Les fonds alloués à ce programme s’élèvent à 241 000 dinars, et le programme bénéficiera dans sa première phase à une vingtaine de femmes et à trois hommes dans les délégations de Gafsa-sud, Sened, El Ksar et Mdhilla, explique le sous-directeur des services spécifiques auprès du commissariat régional de la famille, Azzel Hamed.

Il assure que les mini-projets en question sont variés et consistent, entre autres, en des projets de fabrication de pâtisseries destinées aux personnes atteintes de la maladie intestinale des cœliaques, projets de fabrication de sarrasin noir, projets de vente de pain traditionnel, projets de vente de produits alimentaires, projets de vente de fruits secs, etc.

Le processus de mise en œuvre de tous ces projets sera déclenché dans le courant du mois de février prochain, a affirmé Hamed, notant qu’une deuxième phase du programme est également incluse dans le budget de l’année 2023.