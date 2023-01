L’Union des diplômés chômeurs (UDC) a exprimé, mardi 3 janvier 2023, son rejet de la loi de finances 2023, parce qu’elle ne contient pas de mesures au profit des sans-emploi.

Dans un communiqué publié sur sa page officielle, l’UDC souligne que la loi de finances 2023 a montré les choix du président de la République et sa manière de répondre aux besoins et attentes du peuple tunisien, dénonçant l’absence de mesures au profit des jeunes et des diplômés du supérieur au chômage.

En effet, d’après le communiqué, la loi de finances 2023 n’a pas consacré de fonds pour l’emploi, le développement et l’investissement ni à la lutte contre la pauvreté, à la détérioration du pouvoir d’achat ou à la promotion des secteurs de l’enseignement, de la recherche scientifique et de la santé.

Ce qui est faux (ndlr).

” La loi de finances 2023 accablera davantage le peuple tunisien par les impôts et l’endettement aux institutions financières internationales à travers les crédits “, lit-on dans le communiqué.

En outre, l’UDC met en garde contre les répercussions dangereuses de la loi de finances 2023 sur la situation sociale et économique des Tunisiens, rejetant la mesure relative à la création des sociétés communautaires pour lesquelles une ligne de financement de 20 millions de dinars a été réservée.

