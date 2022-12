Le Taux moyen du Marché Monétaire (TMM) a légèrement baissé à 7,26% en décembre 2022, contre 7,27% durant le mois de novembre 2022, d’après des données publiées samedi par la Banque Centrale de Tunisie (BCT). Le TMM ne dépassait pas 6,25% en décembre 2021 et 6,12% en décembre 2020.

Il est à noter que le pic du TMM, durant ces dernières années, a été enregistré durant le mois de mars 2019 avec un taux de 7,90%, contre 6,04% en mars 2018 et 4,29% en mars 2017.

Pour rappel, le Conseil d’administration de la BCT a décidé vendredi de relever le taux directeur de la banque de 75 points de base à 8%, et ce, afin de ” contribuer à freiner la tendance haussière de l’inflation, ramenant celle-ci à des niveaux soutenables à moyen terme, afin de protéger le pouvoir d’achat des citoyens, de préserver le stock des avoirs en devises et de favoriser les conditions pour une reprise économique saine et durable “.