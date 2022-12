La Hongrie offre 200 bourses au titre de l’année Universitaire 2023-2024 au profit des étudiants tunisiens dans les cycles de licence, de master et de doctorat, annonce le département de la coopération internationale au ministère tunisien de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique dans un communiqué.

La date limite du dépôt des candidatures est fixée au 16 janvier 2023 à 14h.

Le ministère de l’Enseignement supérieur indique que ces bourses s’inscrivent dans le cadre du protocole d’entente entre les ministères de l’Enseignement supérieur (côté tunisien) et celui des Affaires étrangère et du Commerce (côté hongrois), d’une part, mais aussi dans le cadre du programme de bourse “Stipendium Hungaricum” pour les années 2023-2025, avec des avantages aux étudiants tels que l’exonération des frais d’inscription, l’allocation mensuelle, le logement Universitaire et l’assurance maladie.

Ces bourses seront offertes aux étudiants de la licence en science agricole, éducation artistique, informatique, technologies de l’information, sciences économiques, ingénierie, sciences de la santé, sciences naturelles, science politique et gouvernance publique, science sociale, science du sport et formation des enseignants.

Au niveau du master, ces bourses seront accordée aux étudiants en science agricole, éducation artistique, ingénierie sciences de la santé, médecine, science humaine, technologie de l’information, sciences économiques, science naturelle, science politique et gouvernance publique, science sociale, formation des enseignants et religion et théologie.

Par ailleurs, les étudiants en doctorat bénéficieront de bourses dans les filiales science agricole, éducation artistique, science humaine, ingénierie, science sociale, science naturelle, religion et théologie.