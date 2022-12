“La Tunisie et la Mer, 2 290 KM de côtes” est un nouvel ouvrage de plus de 200 pages qui vient de paraître au en collaboration avec l’Agence de mise en valeur du patrimoine et de la promotion culturelle (AMVPPC).

Edité dans la collection “Beaux livres bilingues français anglais”, l’ouvrage richement illustré est un vaste feed-back historique, culturel, artistique, socio-économique et culinaire autour des 2290 kilomètres des côtes tunisiennes.

Porté par les photographies, prises du ciel ou sur terre, de Mohamed Salah Bettaieb (dont les clichés datent de près de 50 ans), illustrent les beaux livres, l’opus est écrit à trois mains.

En effet, les textes sont d’Ibrahim Chabbouh, historien et archéologue, spécialiste du monde arabo-musulman, d’Ameur Oueslati, professeur d’enseignement supérieur spécialisé en géomorphologie et auteur de plusieurs ouvrages sur le littoral tunisien et ses îles et Viviane Bettaieb, une grande passionnée du patrimoine méditerranéen et auteur de plusieurs écrits.

A travers les 200 pages, le lecteur est invité à découvrir l’histoire mouvementée fait d’affrontement mais aussi de rencontres et d’échanges et à un périple sur les côtes tunisiennes à travers une symphonie de photos et de mots de ce patrimoine maritime avec ses embruns, ses algues et ses poissons.

Entre œuvres d’art soit des mosaiques, des cartes géographiques, des cartes postales, des photos d’archives notamment de la Bibliothèque Nationale et des Archives nationales de Tunisie, des copies de correspondances notamment envoyées à la Tunisie pour la signalisation lumineuse des cotes, des vues prises des différentes cotes tunisiennes, (Rafraf, Ghar El Melh, Cap Zbib, Cap Negro, Hergla, Mahdia, Djerba, etc.), l’ouvrage présente un large aperçu des premiers découvreurs allant sur les traces des ribats et des rivages de l’Ifriquia.

Le livre porte l’accent sur la Tunisie en tant que pays côtier par excellence, le seul avec l’Italie à avoir une ouverture sur les deux bassins de la Mer Méditerranée. Par ailleurs, le lecteur peut s’informer entre autres de l’histoire de la mise en place des terrains qui bordent les rivages ainsi que les caractéristiques du milieu marin et leur exploitation et occupation par l’homme ainsi que les paysages qui sont d’une grande variété et meublent une multitude de tableaux.

En ce qui concerne la cartographie racontant plus de milliers d’années d’aventure à la découverte de nouveaux horizons, depuis l’antiquité, on lit qu’on “ne saurait ouvrir en Tunisie un dossier sur la cartographie sans mentionner la carte d’un natif tunisien Hajj Ahmad al-Tunusi et le nom des Charfi, une famille de savants sfaxiens qui vécut au XVIème siècle et qui a laissé un héritage de cartes, de mappemondes et un atlas conservé à la Bibliothèque nationale de Paris” écrit l’auteure Viviane Bettaieb.

Le livre s’achève avec le patrimoine culinaire et quelques recettes de plats tunisiens faits à la base de produits de la mer, des citations tunisiennes du lexique de la mer et des chiffres clés liés au thème de la mer en Tunisie dotée de 41 ports de pêche… et plus de 55 000 personnes qui sont employés dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture.