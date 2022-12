Le Maroc a réalisé la meilleure performance lors de cette édition de la coupe du monde du football Qatar 2022, en terminant 1ère de son groupe qui incluait la Belgique, la Croatie et le Canada avec 7 points, 2 victoires et un nul face à la Croatie.

Phase de poule

23 Novembre 2022 : Maroc – Croatie (0-0)

27 Novembre 2022 : Belgique – Maroc (0-2)

1er Décembre 2022 : Canada – Maroc (1-2)

Huitième de finale

6 Décembre 2022 : Maroc – Espagne (0-0) – Penalties (3-0)

Quart de finale

10 Décembre 2022 : Maroc – Portugal, pour une place en demi-finale.

Tendance positive des équipes africaines

“On pense que c’est une tendance qui va se confirmer”, analysait samedi l’entraîneur-adjoint du Sénégal Régis Bogaert. “En 2018 on avait entendu tous les griefs parce qu’il n’y avait pas d’équipe africaine en huitièmes de finale, là il y en a deux et il aurait pu y en avoir plus. Tout le monde jusqu’au dernier moment a joué pour se qualifier. Il y a une vraie évolution. […] Les équipes africaines ont selon moi développé une vraie identité africaine. Je reste convaincu et persuadé que d’ici peu de temps, les équipes africaines auront un rôle vraiment important à jouer sur la scène mondiale.” (FIFA+)

Les chiffres de l’Afrique à Qatar 2022™

Nombre d’équipes engagées : 5 (Sénégal, Tunisie, Maroc, Cameroun, Ghana)

Nombre d’équipes qualifiées en huitièmes de finale : 2 (Sénégal, Maroc)

Nombre d’équipes qualifiées en quarts de finale : 1 (Maroc)

Nombre d’équipes qualifiées en demi-finales : à venir

Nombre de victoires : 7 (en cours)

Nombre de points inscrits en phase de groupes : 24 (record !)

Nombre de buts marqués : 19 (record !)

Nombre de buts concédés : 20

Date et heure du Match : Samedi 10 décembre, 16h (heure locale)- 18h au Qatar.

Stade : Stade Al Thumama

Arbitre : L’arbitre argentin, Facundo Tello

Où regarder le match : Sur BeIN Sports 1, En live streaming sur BeIn Sports CONNECT et sur FIFA+