La Tunisie a réalisé une double consécration historique au 41ème championnat arabe de golf qui a pris fin dimanche soir, 4 décembre 2022, au golfe la Cigale de Tabarka, enlevant haut la main les deux titres en individuel et par équipes.

Avec un parcours sans faute lors des quatre journées de compétition, la sélection tunisienne, composée de Baha Boulakmine, Aziz Dardouri, Rabeh Bedoui et Elyes Barhoumi, en tête du classement depuis la seconde journée, a terminé les 18 derniers trous en force, réussissant même a accentuer son avance sur ses poursuivants.

En effet, l’équipe tunisienne a pris au cours de l’ultime journée dix points sur la formation égyptienne réalisant 227 points contre 237. Ce qui lui a permis de terminer cette édition avec un total de 898 points et une avance de 18 points sur l’Egypte, classée deuxième, et le détenteur du titre, l’Arabie Saoudite, médaillée de bronze.

Sur le plan individuel, Elyes Barhoumi est parvenu à damer les pions, reléguant ses deux plus coriaces adversaires, le Saoudien Saoud Asharif – champion sortant – et l’Egyptien Issa Abou Elaila, aux seconde et troisième marches sur le podium.

Avec trois longueurs d’avance sur le Saoudien la veille, le capitaine de la sélection tunisienne a réussi a conserver sa marge de trois points terminant la dernière journée avec un total de 286 coups, contre 289 au Saoudien Asharif deuxieme et 292 coups pour l’Egyptien Abou El aila médaillé de bronze.

A noter la bonne performance du jeune joueur tunisien Baha Boulakmine qui a bouclé les épreuves au quatrième rang.

Résultats :

Classement individuel :

1 Elyes Barhoumi Tunisie 286

2 Saoud Asharif Arabie Saoudite 289

3 Issa Abou Elaila Egypte 292

4 Baha Boulakmine Tunisie 300

12 Aziz Dardouri Tunisie 303.

Classement par équipes :

1 Tunisie 898

2 Egypte 916

3 Arabie Saoudite 925

4 Bahreïn 938

5 Qatar 976.