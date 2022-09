La Tunisie a accueilli 604 000 touristes français, et ce de janvier jusqu’au 10 septembre 2022, ce qui constitue un bond de 235% par rapport à la même période de 2021 mais cependant un écart de -9,1% par rapport à 2019, selon les chiffres communiqués par le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Mohamed Moez Belhassine, lors de la 44e édition du Salon des professionnels du tourisme ” IFTM Top Resa ” qui se tient du 20 au 22 septembre 2022 au Parc des Expositions de la Porte de Versailles, à Paris.

” Nous avons de loin dépassé l’objectif fixé qui consistait à réaliser 50 à 60% du niveau d’activité de 2019 “, s’est-il félicité.

” Ce salon constitue une occasion afin de développer davantage le marché français qui reste ” stratégique ” pour le tourisme tunisien, d’autant que la Tunisie est classée comme 4e meilleure destination des français depuis le mois de mars dernier “, a-t-il souligné lors de ce salon auquel participe une centaine de professionnels du secteur touristique tunisien représentant notamment les agences de voyages, les tours opérateurs et les compagnies aériennes.

” Nous avons réussi à préserver ce classement malgré le manque de moyens et la rude concurrence des autres destinations internationales. Nous souhaitons améliorer ce positionnement à travers la diversification des produits touristiques, en misant notamment sur le tourisme écologique et durable “, a affirmé le ministre

Le marché français revient en force

Effectuant une visite au stand tunisien, la ministre française déléguée chargée des Petites et Moyennes Entreprises, du Commerce, de l’Artisanat et du Tourisme, Olivia Grégoire, qui a ouvert le salon, a déclaré que ” la Tunisie reste une destination privilégiée ” pour les Français.

Elle a, à cette occasion, appelé les professionnels du tourisme à s’adapter aux changements imposés par la pandémie de Covid-19, en misant davantage sur la communication digitale et en privilégiant le tourisme durable.

La présidente de la Fédération tunisienne de l’hôtellerie (FTH), Dorra Miled a, pour sa part, souligné que les derniers chiffres de la saison touristique de 2022 viennent démontrer que ” le marché français revient en force “, formulant l’espoir que ” cette reprise se confirme au titre des années à venir “.

Elle a, à cet égard, indiqué que les professionnels tunisiens du secteur œuvrent afin d’adapter leurs produits touristiques aux nouvelles attentes et exigences des touristes français.

Avec un stand de 100m² aménagé par l’Office National du Tourisme Tunisien (ONTT), la Tunisie participe à la 44e édition du salon des professionnels du tourisme ” IFTM Top Resa ” qui accueille chaque année, selon ses organisateurs, plus de 34 mille professionnels, et ce dans l’objectif de promouvoir le tourisme tunisien et de mettre en avant ses différents produits et services.

Cette année, les organismes de gestion et de promotion (DMO) des différentes destinations tunisiennes ; à l’instar de Dahar, Djerba, Zaghouan et Mahdia sont mis à l’honneur. L’objectif étant de promouvoir le tourisme alternatif, écologique et durable, d’après le ministère tunisien du tourisme du tourisme.

Quelque 200 destinations et 1700 marques (offices de tourisme, compagnies aériennes, groupes hôteliers, tour-opérateurs, entreprises technologiques, startups…) sont représentées dans le cadre de ce salon qui constitue un rendez-vous mondial de l’industrie du tourisme.