L’Institut national du patrimoine (INP) a accueilli, mercredi 14 septembre 2022, une cérémonie de présentation du deuxième tome du livre “Le patrimoine mondial dans les pays arabes”.

Placé sous le patronage de la cheffe du gouvernement, Najla Bouden-Romdhane, cet événement de documentation scientifique s’est déroulé en présence de la ministre des Affaires culturelles, Hayet Guettat Guermazi, de la présidente du Conseil d’administration du Centre régional arabe pour le patrimoine mondial, Cheikha Mai Bint Mohammed Al Khalifa, et du directeur général de l’Organisation arabe pour l’éducation, la culture et les sciences (ALECSO), Mohamed Ould Amar.

On a également noté la présence d’anciens ministres de la Culture, des ambassadeurs du Royaume d’Arabie saoudite, du Bahreïn et d’Egypte en Tunisie, respectivement Abdelaziz Ben Ali Al-Sakr, Ibrahim Mahmoud Ahmed Abdallah et Iheb Mustapha.

Publié en trois langues (arabe, anglais et français), ce livre vise, selon un communiqué du ministère des Affaires culturelles, à faire connaître les sites (culturels et naturels) du patrimoine mondial dans le monde arabe, lesquels sites s’étendent du Maghreb au Golfe et dont le nombre atteint, selon cette deuxième partie du livre, 86 sites, soit une augmentation de 20 sites par rapport à la première version du livre, puisque ces nouveaux sites ont été inscrits sur la Liste du patrimoine mondial entre 2011 et 2019.

La première partie du livre a été publiée en 2012, rappelons-le, en coopération avec le ministère de la Culture de Bahreïn, l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) et l’Organisation arabe pour l’éducation, la culture et les sciences (ALECSO).

Le livre a été enrichi d’un ensemble de photographies exceptionnelles avec des détails assez précis sur les sites arabes inscrits sur la Liste du patrimoine mondial.

Dans son allocution, la ministre des Affaires Culturelles a souligné que cet ouvrage de taille, compte tenu des informations historiques précises sur tous ces sites et monuments, contribuera à renforcer la carte du patrimoine arabe d’une part, et à valoriser toutes ses richesses humaines, culturelles et les composants naturels comme fondement essentiel du développement durable et véritable moteur de l’économie nationale.

Elle a indiqué que cet ouvrage servira comme une référence de base pour tous les chercheurs et ceux qui s’intéressent au patrimoine mondial pour en savoir plus sur les monuments culturels archéologiques et naturels de la région arabe.

Pour sa part, Cheikha Mai bint Mohammed Al Khalifa a mentionné que le lancement de la deuxième partie du livre “Le patrimoine mondial dans les pays arabes” illustre l’effort et les actions de documentation sur le patrimoine qui sont une priorité absolue pour le Centre régional arabe pour le patrimoine mondial, notant que le Centre célèbre cette année le dixième anniversaire de sa création.

Elle a par ailleurs ajouté que ce livre témoigne de la volonté de fournir un document officiel sur la cartographie des sites du patrimoine mondial dans la région arabe.

De son côté, le directeur général de l’ALECSO a salué le travail conjoint, de l’Organisation, du ministère des Affaires culturelles et du Centre régional arabe pour le patrimoine mondial, dans l’élaboration de ce livre, qui vient traduire l’importance de la coopération entre les institutions internationales et arabes, indiquant que les partenariats arabes sont capables de réussir et de faire face à tous les défis et difficultés afin de préserver leur histoire.

La cérémonie a été marquée par une brève présentation du travail du photographe français spécialisé dans la photographie du patrimoine mondial, Jean-Jacques Gilbert, qui a photographié tous les sites des pays arabes cités dans le livre.