Elle l’a encore fait, Ons Jabeur gagne face à Caroline Garcia par 2-0 (6-1, 6-3) et offre à la Tunisie une place en finale d’un Grand Chelem, celui de l’US Open Tennis 2022.

Garcia savait qu’elle jouait face à une dure à cuir et que la partie ne serait pas facile « J’ai un gros challenge face à moi, estime ainsi la Française. Ons, ça remonte depuis longtemps. Chez les juniors, c’était très rare de jouer quelqu’un qui faisait autant d’amorties et autant de slices avec son revers. Elle mettait beaucoup d’effets dans ses balles. C’était déjà piégeux de jouer contre elle. Maintenant, ça l’est encore plus.» (L’équipe)

US Open 2022 : Caroline Garcia balayée en deux manches par Ons Jabeur, qualifiée pour sa deuxième finale de suite en Grand Chelem

Caroline Garcia a été sèchement battue en 1h06 de jeu par la 5e joueuse mondiale, vendredi, Titre Franceinfo.

. @Ons_Jabeur knows she has plenty of support at home in Tunisia 🇹🇳 #USOpen pic.twitter.com/lPwPDj7Wy7

The city where dreams are made.

🇹🇳 Ons Jabeur is into the #USOpen final for the first time! pic.twitter.com/GRyQwUt2iM

— US Open Tennis (@usopen) September 9, 2022