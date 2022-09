ça y est Ons Jabeur l’a encore fait en se qualifiant à cette demi-finale de l’US Open qu’elle disputera aujourd’hui à partir de minuit face à Caroline Garcia (France).

Ons Jabeur et Caroline Garcia se sont rencontrés à six reprises, toutes remportées par Ons Jabeur.

Cette demi-finale de l’US Open tennis est une grande opportunité pour Ons Jabeur pour disputer sa première finale de cette compétition et battre d’autres records en tant que tunisienne, africaine et arabe.

Four for the 🏆 pic.twitter.com/iTm2saZfeG

— US Open Tennis (@usopen) September 8, 2022