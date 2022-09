La cheffe du gouvernement, Najla Bouden, annonce l’association officielle de la Tunisie au 9ème programme-cadre européen pour la recherche et l’innovation “Horizon Europe“.

Lors d’une cérémonie organisée, lundi 5 septembre 2022 à Tunis, en présence de l’ambassadeur de l’Union européenne en Tunisie, Marcus Cornaro, la cheffe du gouvernement s’est félicitée pour ce nouveau partenariat, appelant l’UE à continuer à soutenir la Tunisie pour aider les jeunes tunisiens à investir dans leur pays et à y créer leurs propres startups.

“Aidez-nous à retenir nos enfants chez nous, c’est notre capital et notre véritable ressource”, a-t-elle lancé.

A cette occasion, Bouden a fait savoir que lors de sa dernière rencontre à Paris avec le patronat français, une vingtaine de chefs d’entreprises ont exprimé leur intention d’investir en Tunisie pour ” la belle qualité des diplômés “.

De son côté, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Moncef Boukthir, a indiqué que le programme Horizon Europe, qui succède au huitième programme-cadre “Horizon 2020″ (2014-2020), se poursuivra jusqu’en 2027.

” La Tunisie demeure le premier pays arabe et africain à faire partie intégrante de ces deux programmes-cadres européens “, a-t-il annoncé.

Doté d’un budget de 95,5 milliards d’euros, Horizon Europe est qualifié comme étant le programme de financement le plus ambitieux jamais mis en place, selon le ministre.

Il est divisé en 4 piliers (Excellence, problématiques mondiales et compétitivité industrielle, innovation, renforcement de la participation et élargissement de l’ERA) et axé sur 5 missions : adaptation au changement climatique – cancer – santé des océans, des mers, des eaux côtières et continentales – villes intelligentes et neutres en carbone – santé des sols et alimentation.

En outre, autour de 25% du financement total sera consacré à 43 partenariats. Deux thématiques majeures sont particulièrement visées, à savoir le pacte vert et la digitalisation.

En vertu de cet accord d’association, les acteurs tunisiens de l’écosystème de recherche et d’innovation (chercheurs, innovateurs, entreprises publiques et privées, société civile, etc.) seront en mesure de participer à tous les appels à financement compétitifs du programme Horizon Europe, et ce au même titre que les Etats membres et selon les mêmes règles, a expliqué Boukthir.

Pour sa part, l’ambassadeur de l’UE en Tunisie a indiqué que la Tunisie dispose aujourd’hui de suffisamment d’atouts afin de réussir davantage son association au nouveau programme-cadre Horizon Europe.

Selon lui, les opportunités offertes par cette association permettront inéluctablement à la Tunisie de renforcer l’excellence de la recherche à travers le développement de la mobilité des chercheurs dans l’Espace Européen de Recherche (ERA) et de faciliter l’accès à des infrastructures de pointe.

Il s’agit également d’apporter des solutions aux défis sociétaux prioritaires (santé, culture, sécurité, développement durable, transition digitale, etc.), de constituer un levier de création de richesse et d’emplois à haut potentiel et à forte valeur ajoutée, de renforcer la compétitivité de startups et des PMEs tunisiennes d’améliorer le rayonnement du potentiel tunisien de recherche et d’innovation et d’accroître sa visibilité à l’international.

Aussi l’association de la Tunisie à Horizon Europe est à même de contribuer à faire de la recherche et de l’innovation le catalyseur de la relance économique du pays.

Dans ce contexte, Marcus Cornaro a réitéré le soutien de l’UE à la Tunisie en ces temps complexes.

La cérémonie a été aussi une occasion pour honorer les startuppeurs ayant passé avec succès les premières étapes de la quête au financement.

Il s’agit de 7 startuppeurs: Oussema Kosantini (Alien Dimension), Iheb Triki (Kumuls), Mohamed Dhaouafi (Cure Bionics), Imen Bhiri (Robocare), Maroua Louati (BioLnno8), Khadija Jallouli (Hawkar) et Ilyès Chakroun (AROMAIR).

Trois autres porteurs de projets ont également été honorés, à savoir Slim Tounsi du Centre de Biotechnologie de Sfax (CBS), Haj Saïd Ayouni du Centre de recherche en microélectronique et nanotechnologie de Sousse, et Moez Hanin de l’Université de Sfax.

A noter que le bilan de la participation tunisienne à Horizon 2020 s’est révélé fort prometteur en se hissant à la première place par rapport aux pays arabes et du Moyen-Orient, tout en occupant le 9ème rang parmi les 16 pays associés.

Un décret-loi (n° 2022-38 du 17 juin 2022), portant approbation de l’accord entre la République tunisienne et l’Union européenne sur la participation de la République tunisienne au programme de l’Union, Horizon Europe – programme cadre pour la recherche et l’innovation, signé à Tunis le 29 mars 2022 a été publié au journal officiel du 21 juin 2022.