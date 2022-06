Le décret-loi n°2022-38 du 17 juin 2022, portant approbation de l’accord entre la République tunisienne et l’Union européenne sur la participation de la Tunisie au programme de l’Union, “Horizon Europe” – programme-cadre pour la recherche et l’innovation – a été publié le 21 juin 2022 au Journal officiel de la République tunisienne (JORT).

L’accord a été signé à Tunis le 29 mars 2022 entre le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Moncef Boukthir, et la commissaire européenne à l’éducation, à la culture, au multilinguisme et à la jeunesse, Mariya Gabriel.

S’étalant de 2021 jusqu’à 2027, le programme Horizon Europe est l’un des principaux mécanismes de financement de la recherche et de l’innovation dans le monde. Il accorde des subventions pour la réalisation de projets de recherche et d’innovation proposés par les universités, les centres de recherche, les petites et moyennes entreprises, les startups et les différentes composantes de la société civile.