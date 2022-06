Le Conseil des ministres du 9 juin 2022 a adopté, entre autres, un décret-loi portant adhésion de la Tunisie au prestigieux programme de recherche et d’innovation « Horizon Europe », un programme d’une centaine de milliard d’euros. L’adoption de ce décret-loi vient officialiser l’accord signé, le 29 mars 2022, entre la Commission européenne et la Tunisie, accord qui concède à la République de Tunisie le statut de pays associé au programme Horizon Europe pour la période 2021-2027.

Concrètement, les chercheurs, innovateurs et entités de recherche tunisiens peuvent désormais participer au plus grand programme de recherche et d’innovation du monde dans les mêmes conditions que les entités des États membres de l’UE.

Horizon, le plus grand programme de recherche et d’innovation du monde

Horizon Europe commencera à produire des effets juridiques après son entrée en vigueur, c’est-à-dire lorsque la Tunisie aura achevé son processus de ratification et qu’un échange de notes diplomatiques aura eu lieu entre la Commission et les autorités tunisiennes.

Ce programme, pour lequel l’UE va mobiliser un montant de 95,5 milliards d’euros, va relayer H2020 (2014-2020) pour l’exécution duquel l’UE avait alloué 80 milliards d’euros.

Lire aussi : Slim Khalbous : Le nombre de projets tunisiens retenus dans le cadre du Programme H2020 a nettement progressé

Lors de la signature de l’accord, la Commissaire Mariya Gabriel, chargée de l’innovation, recherche, culture, éducation et jeunesse, a notamment déclaré : « Je souhaite la bienvenue à la Tunisie dans notre programme Horizon Europe. La performance de la Tunisie dans Horizon 2020 a été remarquable en augmentant constamment sa participation et en soutenant l’accélération des réformes nationales en matière de recherche et d’innovation. J’invite les chercheurs et les innovateurs à découvrir les possibilités de financement d’Horizon Europe pour donner vie à leurs idées ».

Evaluant récemment l’association de la Tunisie à H2020, Marcus Cornaro, ambassadeur de l’Union européenne en Tunisie, a qualifié de «largement positif» le bilan de ce partenariat dans le cadre du H2020.

H2020 a été largement positif pour la Tunisie

Le diplomate européen en donne quelques indications. Selon lui, la Tunisie a enregistré des scores très intéressants au niveau du programme avec une participation de 54 institutions tunisiennes à travers 71 projets et presque 12 millions d’euros de fonds levés par ses entités de recherche.

Le taux d’acceptation des candidatures tunisiennes aux appels à projets, qui est de 16,5%, a dépassé la moyenne des Etats membres de l’UE

Il s’agit de contributions directes de l’UE, soit environ 68 subventions permettant des collaborations très pointues avec des centres de recherche européens.

Le taux d’acceptation des candidatures tunisiennes aux appels à projets, qui s’est situé à 16,5%, a dépassé la moyenne des Etats membres de l’UE, a-t-il ajouté.

Mieux, d’après Cornaro, les chercheurs universitaires tunisiens ont participé, en tant que coordinateurs principaux, dans neuf projets européens, ce qui démontre, a-t-il dit, le degré et la qualité de leur professionnalisme.

54 institutions tunisiennes pour 71 projets et presque 12 millions d’euros ont participé au programme Horizon 2020

Parmi les institutions de recherche tunisiennes qui ont participé avec brio à H2020, on cite l’Institut Pasteur de Tunis (IPT) qui a été la première institution à animer et à coordonner le projet Phind Access en partenariat avec un consortium composé de prestigieux centres de recherche européens (Institut Pasteur – France ; Centre de régulation génomique – Espagne ; Max Planck Institute et Robert Koch Institute – Allemagne).

PHIND Access a pour objectif de positionner l’IPT comme centre d’excellence dans le domaine de l’analyse et de l’exploitation des données Omiques appliquées à l’étude des maladies infectieuses et des interactions Hôte-Pathogène.

Le projet prévoit notamment des actions de formation à l’IPT, des stages et des missions d’expertise pour l’échange de bonnes pratiques, mais également des actions de dissémination scientifique.

Ce qui nous manque pour exploiter à bon escient Horizon Europe

L’IPT a été également partenaire d’un projet H2020 dénommé InSPIRES (Ingenious Science shops to promote Participatory Innovation, Research and Equity in Science). Il s’agit d’un projet axé sur la recherche et l’innovation dans les secteurs de la santé et de l’environnement.

Tunisie a réussi à mettre en place un écosystème de recherche globalement satisfaisant pour les multinationales, elle n’a pas réussi à accompagner cet acquis

Interpellé récemment par un magazine de la place sur les conditions à réunir pour tirer le meilleur parti du programme Horizon Europe et de la sous-traitance internationale en matière de recherche en général, Hechemi Louzir (DG de l’IPT) a déclaré, en substance, que si la Tunisie a réussi à mettre en place un écosystème de recherche globalement satisfaisant pour les multinationales, elle n’a pas réussi à accompagner cet acquis par le développement de ressources humaines spécialisés dans les nouveaux métiers de la recherche et de l’innovation.

Le message est on ne peut plus clair.

Abou SARRA