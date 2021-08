Le partenariat tuniso-européen en matière de recherche est un grand acquis qualitatif accompli dans le cadre de l’Accord d’Association conclu en 1995 entre la Tunisie et l’Union européenne. L’adhésion, en 2015, de la Tunisie au programme de recherche scientifique et d’innovation “Horizon 2020” (ou H2020) en est une parfaite illustration. Ce programme, qui s’est étalé sur la période 2014-2020, sera relayé, pour la prochaine étape (2021-2027) par un autre programme plus ambitieux, Horizon Europe.

Abou SARRA

La Tunisie, qui était le premier pays arabe et africain à adhérer à ce programme communautaire, a accédé à H2020 avec le statut de “pays associé“, ce qui lui a permis de jouir des mêmes droits qu’un Etat membre dans l’accès et la conception des programmes de recherche.

Comme sa dénomination l’indique “Science avec et pour la société”, le H2020 avait pour objectif majeur de mieux adapter la recherche scientifique aux besoins de la société.

Tunisie – H2020, un bilan positif

Evaluant récemment l’association de la Tunisie à H2020, Marcus Cornaro, ambassadeur de l’Union européenne en Tunisie, a qualifié de «largement positif» le bilan de ce partenariat dans le cadre du H2020, pour lequel l’Union européenne a mobilisé plus de 80 milliards d’euros.

Le diplomate européen en donne quelques indications. Selon lui, la Tunisie a enregistré des scores très intéressants au niveau du programme avec une participation de 54 institutions tunisiennes à travers 71 projets et presque 12 millions d’euros de fonds levés par ses entités de recherche.

Il s’agit de contributions directes de l’UE, soit environ 68 subventions permettant des collaborations très pointues avec des centres de recherche européens.

Il ajouté que le taux d’acceptation des candidatures tunisiennes aux appels à projets, qui s’est situé à 16,5%, a dépassé la moyenne des Etats membres de l’UE.

Mieux, d’après Cornaro, les chercheurs universitaires tunisiens ont participé, en tant que coordinateurs principaux, dans neuf projets européens, ce qui démontre, a-t-il dit, le degré et la qualité de leur professionnalisme.

Performance de l’Institut Pasteur de Tunis

Parmi les institutions de recherche tunisiennes qui ont participé avec brio à H2020, l’Institut Pasteur de Tunis (IPT) a été la première institution à animer et à coordonner le projet Phind access en partenariat avec un consortium composé de prestigieux centres de recherche européens (Institut Pasteur – France ; Centre de régulation génomique – Espagne ; Max Planck Institute et Robert Koch Institute – Allemagne).

PHINDaccess a pour objectif de positionner l’IPT comme centre d’excellence dans le domaine de l’analyse et de l’exploitation des données Omiques appliquées à l’étude des maladies infectieuses et des interactions Hôte-Pathogène.

Le projet prévoit notamment des actions de formation à l’IPT, des stages et des missions d’expertise pour l’échange de bonnes pratiques, mais également des actions de dissémination scientifique.

L’IPT a été également partenaire d’un projet H2020 dénommé InSPIRES (Ingenious Science shops to promote Participatory Innovation, Research and Equity in Science).

Ce projet réunit des praticiens et des experts d’Europe et d’ailleurs pour co-concevoir, piloter en commun, mettre en œuvre et développer des modèles innovants de Boutiques des Sciences – “Science Shops“.

Une boutique des sciences est une structure à l’intérieur d’un centre de recherche ou d’une université dont l’objectif est de fournir un support de recherche indépendant et participatif qui répond aux préoccupations de la société civile.

InSPIRES concentre ses efforts sur la recherche et l’innovation dans les secteurs de la santé et de l’environnement, en accordant une attention particulière à la parité entre les sexes et aux groupes vulnérables (femmes, personnes âgées, adolescents, migrants et réfugiés).

Les centres d’intérêt de la Tunisie pour Horizon Europe

Abstraction faite de cette distinction de l’IPT évoquée à titre indicatif, et après avoir réalisé un bilan prometteur dans le cadre du Programme Horizon 2020, la Tunisie s’apprête à participer à Horizon Europe (2021-2027).

La Tunisie a formellement exprimé son intérêt à s’associer à ce nouveau programme-cadre européen. C’était à l’occasion de la visite du chef de l’Etat, Kaïs Saïed, à Bruxelles, le 4 juin 2021, et à travers les entretiens qu’il a eus avec Charles Michel (président du Conseil européen), Ursula von der Leyen (présidente de la Commission européenne) et David Maria Sassoli (président du Parlement européen).

Lors d’un séminaire tuniso-européen, organisé le 31 mars 2021 à Tunis sur le thème « Dix ans de coopération : enseignement et recherche », les Tunisiens ont exprimé leurs besoins pour Horizon Europe.

A cette occasion, Helmi Mardassi, directeur général de l’Unité de gestion des programmes européens par objectifs (UGPO – Horizon 2020), a mis en exergue 3 pistes pour l’amélioration de l’écosystème de la recherche et développement en Tunisie.

Il s’agit du renforcement de la participation tunisienne ciblant le secteur privé, la consolidation du Réseau de gouvernance, en particulier les Réseaux thématiques nationaux (RTN) et la simplification des procédures relatives à la gestion des projets européens.

Pour sa part, le Réseau des conseillers scientifiques et des points de contact nationaux H2020 a déjà largement contribué à l’élaboration d’un argumentaire favorable au processus de négociation visant l’association de la Tunisie à ce nouveau programme successeur de “Horizon 2020“.

En somme, tout est pour le mieux pour que nos institutions de recherche, grosses entreprises et universités, s’embarquent dans de bonnes conditions dans cette nouvelle aventure que leur offre Horizon Europe.