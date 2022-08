Une conférence internationale sur le thème “COMESA Tunisia Business Women Days” se tiendra les 29 et 30 septembre 2022 à Tunis, à l’initiative du ministère de Commerce et de développement des exportations et la Chambre nationale des femmes cheffes d’entreprise, et en partenariat, avec l’Agence allemande de coopération internationale (GIZ).

D’après la plateforme du département d’Afrique au ministère du Commerce tunisien mis en place en collaboration avec la GiZ, cette manifestation sera l’occasion pour échanger sur le développement des échanges commerciaux par des entreprises dirigées par des femmes dans le cadre des avantages et programmes offerts par le Marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA) ainsi que les meilleures réalisations et histoires de succès, auquel prendront part des représentants du COMESA, des décideurs politiques tunisiens, des personnalités féminines de l’Afrique sub-saharienne issues du monde du Business, ainsi que plus de 100 femmes cheffes d’entreprises tunisiennes.

La conférence mettra aussi en évidence le rôle important que peuvent jouer les organisations du secteur privé et les regroupements sectoriels dans l’accélération du processus d’intégration africaine.

Créé en 1994, le Marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA), comptant à ce jour 21 pays dont la Tunisie, a pour but de remplacer l’ancienne zone de commerce préférentiel (PTA) et de former une grande unité économique et commerciale grâce à l’intégration régionale.

Comptant plus de 21 Etats membres, il couvre une zone de 12 millions de kilomètres carrés.

