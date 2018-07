Le chef du gouvernement Youssef Chahed s’est réjoui de l’adhésion de la Tunisie au Marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA) qui “contribuera à consolider les exportations, accélérer le taux de croissance et créer des opportunités d’emploi”.

“Après deux ans de négociations, la Tunisie a adhéré aujourd’hui officiellement au Marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA) qui compte 500 millions d’habitants avec un produit intérieur brut de 800 milliards de dollars et des échanges commerciaux d’environ 250 milliards de dollars”, a relevé le chef du gouvernement sur son compte facebook après l’admission de la Tunisie à cette grande zone économique en Afrique.

Youssef Chahed a estimé que cette adhésion “ouvrira de grands marchés aux exportations tunisiennes grâce à une forte réduction des droits de douanes ce qui accroîtra leur capacité de concurrence”.

Il a relevé également que l’adhésion au Comesa “va aider à attirer une partie des investissements destinés à cette zone économique vers la Tunisie”.

“Tous ces points positifs constituent une motivation supplémentaire pour accroître les exportations et par là accélérer le rythme de la croissance et créer des postes d’emploi”, a-t-il espéré.

Le ministre des affaires étrangères, Khemaies Jhinaoui a ratifié mercredi à Lusaka, en sa qualité de représentant du président Béji Caïd Essebsi, le traité d’adhésion de la Tunisie à cette zone économique, pour devenir le vingtième pays membre.

Cette admission va permettre à la Tunisie d’adhérer automatiquement à la zone de libre échange triangulaire formée par le COMESA, la CAE (Communauté de l’Afrique de l’Est) et la SADC (Communauté de développement d’Afrique australe), regroupant près de la moitié des pays du continent et recélant d’importantes potentialités, propices au renforcement des échanges économiques et commerciaux entre les pays africains.