Dans le cadre de sa mission et des priorités indiquées dans son plan stratégique (2021-2025), la COMFWB (COMESA Federation of Women in Business), dont la CNFCE est un membre actif, a préparé́ un programme de formation baptisé RECAMP dans le but d’améliorer la compétitivité́ des entreprises africaines appartenant à des femmes (Programme régional de compétitivité des entreprise et d’accès aux marchés) de la COMESA.

Les femmes entrepreneures en Afrique, sont confrontées à un certain nombre de défis qui entravent leur développement. Certains de ces défis sont liés à leur environnement commercial, d’autres à leur environnement socioculturel et d’autres encore aux entrepreneurs eux-mêmes. La plupart de ces femmes entrepreneures ne disposent pas des compétences nécessaires pour développer et faire prospérer leur entreprise.

De ce fait, les femmes entrepreneures se doivent d’améliorer leurs compétences techniques, entrepreneuriales et managériales qui leur permettront d’être compétitives sur les marchés locaux et internationaux en général, mais plus particulièrement les marchés de la zone COMESA.

Dans le cadre de ce programme RECAMP, la CNFCE, en tant que représentante officiel du COMFWB en Tunisie, membre du conseil d’administration et chef de file de l’Afrique du Nord organise une formation les 12,13 et 14 octobre 2021 à l’hôtel Laico Tunis.

A travers cette formation, la CNFCE espère contribuer à renforcer l’intégration économique régionale dans la zone COMESA en améliorant la compétitivité́ du secteur privé et les entreprises appartenant à des femmes.

Cette formation vise également à accroitre la participation du secteur privé aux chaines de valeur régionales et mondiales de manière durable.

L’Ouverture de l’événement aura lieu le mardi 12 Octobre 2021 à Hôtel Laico-Tunis, en présence de femmes cheffes d’entreprises participantes, des membres du bureau exécutif et le représentant du ministère du commerce et du développement des exportations.