Le comité directeur de la Foire nationale du livre tunisien (FNLT) a annoncé l’ouverture des candidatures pour participer aux prix de sa prochaine édition.

Cet appel qui se poursuivra jusqu’au 20 août prochain est ouvert aux créateurs tunisiens. Les publications éligibles sont celles parues chez des éditeurs tunisiens entre janvier 2020 et août 2022.

Un hommage sera rendu à une pléiade de créateurs tunisiens. Les prix de cette édition seront baptisés en leurs noms.

Cinq prix, dotés de 10 milles dinars chacun, seront décernés: Noureddine Boujelbane (Poésie), Mahmoud Belaid (Nouvelle), Mohamed Bardi (Roman), Jean Fontaine (création intellectuelle et critique) et Alia Babbou (Littérature d’enfants et de jeunesse).

Tous les détails sur les critères de participation à ce concours sont visibles sur le site du ministère des Affaires culturelles.

Depuis sa création en 2018, la Foire a été dirigée par quatre personnalités du secteur culturel; Youssef Soltani est à la tête de la FNLT 2022 qui aura lieu dans sa 4ème édition du 13 au 23 octobre, à la Cité de la culture. Il a été nommé en remplacement de Mohamed el May qui avait dirigé la 3ème édition organisée du 17 au 27 juin 2021.

Après une première édition organisée au cours de la seconde quinzaine du mois d’octobre, la Foire avait changé de date pour se tenir chaque année durant la seconde quinzaine du mois de décembre qui coïncide avec les vacances d’hiver.

Avec la fin des restrictions en lien avec la crise sanitaire et le retour à la normale, cette date n’a pas été retenue puisque l’édition de 2021 avait eu lieu durant l’été alors que celle de 2022 aura lieu en automne.

Exclusivement dédiée à l’édition tunisienne, la Foire nationale du livre tunisien est le fruit d’un partenariat entre le ministère des affaires culturelles, l’Union des éditeurs tunisiens et l’Union des écrivains tunisiens.

Ce rendez-vous culturel qu’abrite annuellement la Cité de la culture vise à promouvoir le livre tunisien à l’échelle nationale. La diffusion, la vente et la promotion du livre sont au cœur de cet événement d’envergure nationale.