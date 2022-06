La commission d’appui au sein de la présidence du gouvernement chargée du suivi du projet de la consultation publique en ligne sur les services administratifs destinés aux citoyens et entreprises, a annoncé la prolongation, jusqu’au 15 juillet 2022, des délais de cette consultation.

Dans un communiqué publié, mardi, le ministère des domaines de l’Etat et des affaires foncières, précise que cette décision prise conformément au décret gouvernemental n°605 en date du 27 août 2020, vise à garantir une large participation à cette consultation et le recoupement des travaux.

Il est à noter que la consultation publique a démarré, début juin 2022, afin de permettre aux citoyens et aux entreprises économiques de signaler les difficultés

rencontrées dans leurs relations avec l’administration et de proposer de nouvelles idées et mesures afin d’améliorer la qualité et l’efficacité des services publics et de les adapter au mieux à leurs besoins et attentes.

Le projet de simplification des procédures administratives consiste à mettre en place un processus global pour la révision des procédures administratives orientées vers les citoyens et entreprises économiques selon une méthodologie unifiée et ce en vue de faciliter l’accès aux prestations administratives, d’améliorer la relation entre l’administration et les usagers et de booster l’environnement des affaires et stimuler les investissements.

La consultation publique du ministère des domaines de l’Etat et des affaires foncières, couvrira environ 93 procédures inventoriées par les groupes de travail

créés au sein dudit ministère.