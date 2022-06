Une première “Journée de la Femme rurale” sera organisée, jeudi 30 juin 2022, au Centre d’appui à la vie communautaire de Takelsa au gouvernorat de Nabeul (Cap Bon), sur la thématique “les Femmes rurales en marche vers la mise en place d’un environnement sain, durable et responsable”.

L’objectif de cette manifestation, qui se veut un premier festival des femmes vivant dans les milieux ruraux, est de remédier à la montée des vulnérabilités et de la précarité de cette catégorie sociale et partant mettre l’accent sur l’équité de genre pour accompagner la transition écologique, indique le programme qui soutient cette initiative, le “Women Environmental Program (WEP Tunisie), financé par l’ONG internationale WECF (Women Engaged for a Common Future) depuis août 2021.

Pour sa première édition, les femmes du groupement présenteront la diversité des produits du terroir de la région et la richesse de son artisanat. Une série de workshops et d’ateliers appuyant la réalisation des objectifs de développement durable seront proposés tout au long de la journée ainsi que des animations musicales et théâtrales.

Soutenu par différentes organisations de la société civile ainsi que les autorités locales, cet événement est aussi l’occasion de célébrer la fin du projet ” ECOFEMINISTE ” de renforcement des capacités des femmes rurales mis en place par le WEP Tunisie et financé par Women Engaged for a Common Future depuis août 2021.

WEP Tunisie, qui est une ONG représentant un réseau africain dont l’objectif principal est l’autonomisation des femmes, s’est engagé en faveur de l’inclusion socio-économique et de l’autonomisation des femmes vulnérables dans les secteurs porteurs de croissance et d’emplois verts.

” Cette initiative d’accélération de la transition vers des modes de production agricoles, une économie verte et inclusive en Tunisie répond à la situation actuelle de la femme rurale dans le pays “, lit-on dans le communiqué de WEP Tunisie.

Concrètement, la première journée des femmes rurales à Takelsa vise surtout à impliquer concrètement les parties prenantes locales et nationales ainsi que le secteur privé et les institutions financières dont le rôle est fondamental pour assurer un développement économique local vert et inclusif en faveur des femmes rurales.

Celles-ci pourront faire, elles-mêmes, la promotion de leur potentiel et participer à l’amélioration des conditions socio-économiques inhérentes à leur milieu des femmes en développant leurs capacités de leadership, d’organisation et leur savoir-faire pour le lancement d’une action à finalité durable.

A rappeler que Takelsa est une région qui bénéficie d’un patrimoine agricole et agroalimentaire très vaste. En effet, l’huile d’olive, la harissa, la mloukhia et autres épices, le couscous, les pains traditionnels et bien d’autres produits sont des produits phares de cette localité du nord-est de la Tunisie.

La Journée de la Femme rurale de Takelsa est organisée en partenariat avec l’Union tunisienne de solidarité Sociale (UTSS), la municipalité de Takelsa, le gouvernorat de Nabeul, l’Association d’éducation environnementale pour les futures générations, le WEP Tunisie et le WECF.