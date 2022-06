L’année 2021 a été marquée par une reprise pour One Tech Holding, malgré un contexte opérationnel difficile et les retombées encore négatives de la pandémie de Covid-19, selon une analyse de l’intermédiaire en Bourse, Tunisie Valeurs.

Le Groupe spécialisé dans la câblerie, la mécatronique et les télécoms a enregistré un rebond généralisé au niveau de ses indicateurs d’activité et une amélioration soutenue de la rentabilité.

Cependant, cette performance positive aurait pu être largement meilleure n’eussent été les problèmes en relation avec la pénurie des matières premières et l’augmentation du prix de la matière non impacté instantanément dans les prix de vente.

Les revenus du Groupe se sont envolés de 26% à 905,1 millions de dinars (MDT), dépassant leur niveau d’avant Covid-19 et le niveau budgété (+7,5% par rapport au budget à base constante).

Cette performance aurait pu être plus importante notamment au cours du deuxième semestre de 2021 étant donné les ruptures constatées au niveau de l’approvisionnement et des chaines logistiques.

Pour réduire ces impacts négatifs, One Tech a rapidement engagé des actions commerciales pour tirer profit des perturbations qui ont touché la chaîne d’approvisionnement mondiale “supply chain” et du retour vers de plus proches sources d’approvisionnement, explique Tunisie Valeurs.

La croissance du Groupe a été essentiellement alimentée par les ventes à l’export, lesquelles se sont engraissées de 31% à 775,6 MDT, contre une progression timide de 2,5% à 129,5 MDT pour les ventes sur le marché local.

One Tech a vu son résultat net bondir de 55,5% à 30,7 MDT, dépassant largement les bénéfices réalisés sur la période 2019-2020.

Il est à noter que tous les pôles d’activité du Groupe affichent des résultats nets positifs.

Les perspectives de la société restent prometteuses, la croissance de l’activité devrait continuer sur sa lancée en 2022, selon l’intermédiaire en Bourse.

Le management de la société note une poursuite de la reprise de la demande sur le marché international sur les produits mécatroniques ainsi que sur les câbles depuis le début d’année.