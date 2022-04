La direction de l’information et de la communication gouvernementale libyenne a démenti en les qualifiant d'”infondées” les informations relayées par certains médias au sujet d’une récente rencontre entre le Premier ministre, Abdelhamid Dbeibah, et l’ambassadeur de Tunisie en Libye, Lassad Laajili.

En effet, au cours des deux derniers jours, des sites d’information et des pages sur les réseaux sociaux ont publié une information selon laquelle le Premier ministre libyen aurait adressé un message acerbe au diplomate tunisien. La rencontre aurait eu lieu en présence d’un haut responsable dans la lutte antiterroriste, enfreignant, ainsi, les usages diplomatiques, commentent les mêmes sources qui avaient publié l’information accompagnée d’une photo.

La direction de l’information et de la communication gouvernementale libyenne affirme, dans un bref communiqué publié mercredi 20 avril 2022, que l’entretien entre Dbeibah et l’ambassadeur de la Tunisie à Tripoli était ” fraternel et convivial ” et qu’il s’est focalisé sur les moyens de consolider les relations de coopération entre les deux pays dans divers domaines.