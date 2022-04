L’Agence tunisienne de coopération technique (ATCT) a enregistré une évolution de 94,2% des placements réalisés depuis de le début de l’année en cours jusqu’au 31 mars, soit 775 Tunisiens recrutés à l’étranger contre 399 en 2021.

Selon un communiqué publié sur la page officielle de l’ATCT, ces recrutements ont touché essentiellement le secteur de la santé (352 placements, soit 45% du total des recrutements à l’étranger), mais aussi les secteurs de l’ingénierie (181) et de l’éducation (66).

Les pays arabes occupent la première position en matière de recrutement des compétences tunisiennes avec 333 placements, soit 43%, du total des recrutements. 284 Tunisiens ont été recrutés par les pays européens, 106 par les pays américains et asiatiques et 35 par des pays africains.

122 Tunisiens travailleront au Sultanat d’Oman, dont 111 personnels du paramédical. 103 cadres dont la plupart sont des professionnels de la santé et des professeurs d’éducation travailleront au Royaume d’Arabie saoudite. 100 ont été recrutés en France, 94 en Allemagne et 94 autres au Canada. 70 Tunisiens travailleront en Italie, 34 au Qatar et 28 aux Emirats Arabes Unis.