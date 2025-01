Le projet de décret relatif aux écoles doctorales et les procédures de détachement auprès de l’Agence tunisienne de coopération technique (ATCT) ont été au centre de la réunion du Conseil des universités, tenue mercredi au siège du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Selon un communiqué du département, le Projet d’Appui à la Recherche et l’Enseignement Supérieur dans le Secteur de l’Environnement (ARESSE), le guide national des diplômes universitaires et les mécanismes de mise en œuvre du programme “ELM” ont été également présentés lors de cette réunion tenue en présence du ministre de de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Mondher Belaïd.

L’unification des critères d’habilitation universitaire dans une même spécialité a été aussi discutée lors de la réunion du conseil des universités.

À cette occasion, le ministre de l’enseignement supérieur a souligné l’importance de promouvoir l’excellence dans les études doctorales et d’améliorer la qualité de l’encadrement, appelant à l’accélération des travaux du comité chargé de préparer le statut particulier des enseignants-chercheurs, en impliquant toutes les parties concernées pour garantir la réussite de cette initiative.