Le nombre des tunisiens recrutés à l’étranger a enregistré une baisse de 2,6% jusqu’à la fin du mois de février 2025 par rapport à la même période en 2024, selon les données publiées par l’agence tunisienne de coopération technique (ATCT).

L’ATCT a souligné sur son site web, que le nombre de tunisiens recrutés à l’étranger par le biais de la coopération technique a atteint 492 personnes depuis le début de cette année et jusqu’à fin février 2025, contre 505 personnes au cours de la même période de l’année 2024.

Cette baisse est due à la régression de 36,7% du nombre d’offres d’emploi enregistrées au cours de cette période par rapport à l’année dernière.

Le secteur médical et paramédical occupe la première position en matière de recrutements avec 248 cadres paramédicaux et 27 médecins généralistes et spécialistes recrutés, représentant ainsi plus de 55% de la totalité des placements, suivi du secteur éducatif.

L’Allemagne a occupé la première place en matière de recrutement des compétences tunisiennes, suivie du Canada.