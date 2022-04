Un conseil des ministres tenu jeudi 14 avril 2022, au palais du gouvernement à La Kasbah, présidé par la cheffe du gouvernement, Najla Bouden, a adopté une série de projets de lois et décrets présidentiels à caractère économique.

Il s’agit de :

– Un projet de décret-loi portant approbation d’une convention de prêt conclue entre la Banque centrale de Tunisie, au nom et pour le compte de la République tunisienne, et la Banque africaine d’import-export “Afreximbank”, pour le financement du budget de l’Etat.

– Un projet de décret-loi portant approbation d’une convention de prêt conclue le 7 mars 2022 entre la République tunisienne et la Banque africaine de développement (BAD) pour contribuer au financement de la deuxième phase du Projet de modernisation des infrastructures routières (PMIR-II).

– Un projet de décret présidentiel fixant l’organisation et les attributions de l’Instance générale de partenariat public/privé.

– Un projet de décret présidentiel fixant les mesures exceptionnelles régissant les commandes publiques relatives à l’organisation de la huitième édition de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD 8) en Tunisie en 2022.

– Un projet de décret présidentiel fixant les dispositions exceptionnelles de promotion au choix au titre des années 2021 et 2022 ou à l’ancienneté pour le corps des agents des services douaniers.

– Un projet de décret présidentiel fixant les formules et les conditions d’octroi des autorisations d’exportation de l’huile d’olive tunisienne aux exportateurs privés dans le cadre du quota annuel accordé à la Tunisie par l’Union européenne.

– Un projet de décret présidentiel relatif à l’expropriation pour cause d’utilité publique de parcelles de terre situées au gouvernorat de Béja et nécessaires à la construction du passage supérieur OA8 au niveau de l’autoroute Oued Zarga-Boussalem (tronçon du gouvernorat de Béja).

– Un projet de décret présidentiel relatif à l’expropriation pour cause d’utilité publique de parcelles de terre situées dans la délégation de Jelma (gouvernorat de Sidi Bouzid) et nécessaires à la réalisation du projet de desserte de l’autoroute des gouvernorats de Kairouan, Sidi Bouzid, Kasserine, Gafsa, et ses annexes tronçon Tunis-Jelma (partie de la délégation de Jelma/gouvernorat de Sidi Bouzid).

– Un projet de décret présidentiel relatif à l’expropriation pour cause d’utilité publique de parcelles de terre situées dans la délégation de Médenine Sud du gouvernorat de Médenine, nécessaires à au projet de liaison de Tataouine à l’Autoroute A1 dans les Gouvernorats de Tataouine et Médenine (Tronçon du gouvernorat de Médenine).