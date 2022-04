Un décret présidentiel n°2022-369 du 12 avril 2022 a été publié, mardi 12 avril 2022 au JORT, portant approbation de la délibération du Conseil d’administration de la BCT du 14 mars 2022, autorisant la conclusion, au nom et pour le compte de l’Etat, d’une convention de prêt d’un montant de 700 millions de dollars avec la Banque africaine d’import-export “Afreximbank”.

Ce prêt d’un montant équivalent à 2,098 milliards de dinars, sera conclu entre la Banque centrale de Tunisie et l’Afreximbank. La BCT avait exprimé, le 3 février 2022, rappelle-t-on, sa forte préoccupation quant au retard accusé dans la mobilisation des ressources extérieures nécessaires pour le financement du budget de l’Etat pour 2022.

Le Conseil d’administration de la BCT avait souligné l’importance de l’engagement du gouvernement à mener les réformes structurelles pour booster la croissance économique et assurer une gestion budgétaire saine qui donne accès aux ressources extérieures nécessaires pour le financement du budget de l’Etat pour 2022 et éviter tout recours au financement monétaire dont les conséquences seraient préjudiciables à la stabilité monétaire et financière.

La Banque africaine d’import-export, Afreximbank, est une institution financière multilatérale panafricaine dédiée au financement et à la promotion du commerce intra et extra-africain. Depuis sa création, elle a beaucoup œuvré pour le soutien aux pays africains en temps de crise.

