Des discussions se poursuivent avec les autorités tunisiennes concernant l’octroi de 500 millions de dollars destinés au renforcement des échanges commerciaux, ainsi que les opportunités d’investissement entre la Tunisie et les pays d’Afrique subsaharienne.

C’est ce qu’a déclaré Benedict Okey Oramah, PDG de la Banque africaine d’import-export (Afreximbank) qui effectue en Tunisie, à l’issue d’un entretien, au Palais de Carthage, avec le chef de l’Etat tunisien, Béji Caïd Essebsi.

A cette occasion, Oramah a indiqué qu’il s’agit également d’aider les hommes d’affaires tunisiens à étendre leurs activités dans les différents pays du continent.

A souligner que Okey Oramah, qui a pris ses fonctions en septembre 2015, participe à la deuxième édition de la Conférence internationale sur le financement de l’investissement et du commerce en Afrique, qui se tient les 5 et 6 février 2019 à Tunis, à l’initiative du Conseil d’affaires tuniso-africain, précise un communiqué de la présidence de la République.

Il a également souligné que l’institution financière panafricaine est en train de discuter avec la Tunisie pour ouvrir, à Tunis, un bureau régional qui couvrira toute la région de l’Afrique du Nord, ajoutant que la banque est prête à nouer des relations stratégiques avec la Tunisie.

De son côté, le Caïd Essebsi a réaffirmé la volonté de la Tunisie “de mettre les bases d’une relation de coopération fructueuse et exceptionnelle avec Afreximbank”, mettant au passage l’accent sur l’importance du rôle d’Afreximbank et de la Banque africaine de développement (BAD) dans le renforcement des échanges commerciaux entre les pays du continent, l’incitation à l’investissement et l’appui des économies des pays africains.

Le chef de l’Etat tunisien a aussi rappelé l’intérêt accordé par la Tunisie au renforcement de son intégration économique avec tous les pays africains ou avec les différents groupes économiques du continent, à l’instar de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et du Marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA).