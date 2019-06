L’Afreximbank tient ses assemblées annuelles 2019 à Moscou, en Russie. Le programme comprend le séminaire et la réunion du Groupe consultatif sur le financement du commerce et le développement des exportations en Afrique. Il comprend des plénières et des événements parallèles.

Des orateurs de haut niveau débattent de divers aspects du commerce et du développement économique et examinent la transformation des économies africaines grâce au commerce.

La Tunisie a bénéficié, dans ce cadre, d’un prêt de 500 millions de dollars dont l’officialisation de l’octroi a été paraphée le samedi 22 juin à Moscou par le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie, Marouane El Abassi, et le président d’Afreximbank, Dr. Benedict Orama.

L’octroi de ce prêt a été conclu lors des travaux de la seconde édition de la conférence internationale FITA 2019 (Financing, Investment and Trade in Africa) organisée en février dernier à Tunis par le TABC, suite aux rencontres de Benedict Orama avec le chef de l’Etat tunisien, Béji Caïd Essebsi, et le chef du gouvernement, Youssef Chahed.

Il est à rappeler, par ailleurs, que la 2ème édition FITA 2019 avait permis d’enrichir les débats autour des mécanismes de financement des opérateurs économiques en Afrique.