La Banque africaine d’import-export (Afreximbank) va allouer 500 millions de dollars, au profit des entreprises tunisiennes dans les secteurs public et privé et 800 millions de dollars aux banques tunisiennes publiques et privées.

Dans une déclaration, mardi, à Tunis, à l’agence TAP, en marge de la 3ème édition de la conférence internationale ” Financing Investment & Trade in Africa ” (FITA), le directeur des financements du commerce interafricain de l’Afreximbank, Aymen El-Zoghbi a précisé que ces montants sont inscrits dans le programme élaboré par la banque, au profit de la Tunisie, pour 2020.

Il a rappelé la signature avec la Banque centrale de Tunisie en décembre 2019, d’un programme pour le renforcement du financement du commerce avec les pays africains, de 500 millions de dollars.

Et d’ajouter que l’Afreximbank compte ouvrir une filiale à Tunis en 2020, qui couvrira les pays de l’Afrique du Nord et du Maghreb Arabe et qui sera également un centre d’affaires de la banque, dans la région.

Il a expliqué que cette filiale n’a pas été ouverte en 2019, comme précédemment annoncé, en raison des événements politiques survenus en Tunisie (élections présidentielle et législatives).

El-Zoghbi a encore, fait savoir que la signature des accords de financement d’entreprises du secteur public dont la STEG, mais aussi du secteur privé, sera annoncée d’ici un mois.

Pour sa part, le PDG de la Société Internationale Islamique de Financement du Commerce (ITFC), Hani Salem Sonbol a indiqué que ” le Programme des ponts de commerce arabo-africains constitue l’un des plus importants programmes permettant de renforcer les relations commerciales et d’investissement entre les deux parties “.

Il a affirmé que la Tunisie peut tirer profit de ce programme qui ne concerne pas seulement, le volet financement mais également les volets du développement, de la formation et de l’évolution des échanges commerciaux.