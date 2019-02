Deux lignes de financement de 800 millions de dollars (environ 2,4 milliards de dinars) seront mises à la disposition de la Tunisie par la Banque africaine d’import-export (Afreximbank). C’est ce qu’on lit dans un communiqué de la présidence du gouvernement tunisien, rendu public lundi 4 février.

La première ligne de financement, environ 500 millions de dollars (soit 1,5 milliard de dinars), sera consacrée au commerce et à l’exportation des marchandises tunisiennes.

Quant à la deuxième ligne d’une valeur de 300 millions de dollars (près de 900 millions de dinars), elle sera allouée aux banques pour les aider à faire face aux difficultés de changes et à financer l’investissement et le commerce en Afrique.

L’annonce de ces deux lignes de crédit a été faite en marge de l’entretien qu’a eu le président directeur général d’Afreximbank, Benedict Okey Oramah, avec le chef du gouvernement, Youssef Chahed, lundi au palais du gouvernement à La Kasbah.

Les deux lignes ont été décidées à l’occasion de la tenue de la deuxième session de la Conférence internationale sur le financement de l’investissement et du commerce en Afrique, qui a lieu les 5 et 6 février 2019 à Tunis.

Selon le communiqué de la présidence du gouvernement, le patron d’Afreximbank annonce également l’ouverture à Tunis, prochainement, d’un bureau régional de la Banque en Afrique du Nord.

Okey Oramah souligne aussi la nécessité de soutenir les institutions, les entreprises et les exportateurs tunisiens dans leurs efforts pour conquérir des marchés africains, mettant l’accent sur le souci d’Afreximbank de renforcer les mécanismes de financement et de garantir le commerce intra-africain.