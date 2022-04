Le Centre international de l’économie culturelle numérique de Tunis (TICDCE) rappelle que la soumission des dossiers de candidatures pour participer à l’atelier “Cinéma VR” se poursuivra jusqu’au 15 avril 2022 à minuit.

Les participants intéressés sont invités à remplir le formulaire avec leurs informations et fournir la documentation requise, via l’adresse suivante : https://drive.google.com/file/d/1DkJ0p7OxZXm-Pb-OY045YzKZv9EnlRVv/view?usp=sharing

Ce premier atelier Cinéma VR organisé par TICDCE est ouvert aux personnes intéressées par une approche multidisciplinaire et ayant une forte motivation pour les expériences VR. Il est destiné à approfondir les connaissances des candidats sur le potentiel créatif et narratif des technologies immersives.

La préférence sera donnée aux candidats provenant des arts visuels, de la bande dessinée, du cinéma (fiction, animation, documentaire de création) et de la création numérique (arts numériques, jeu vidéo, VR)

Intitulé ” Création immersive contemporaine”, cet atelier sera animé par Selim HARBI, réalisateur, auteur multimédia et expert en réalité virtuelle. Il s’inscrit dans le cadre des actions du TICDCE en faveur du secteur des réalités immersives en faisant émerger de nouveaux talents. Le but étant d’explorer les nouveaux territoires de l’écriture en réalité virtuelle et présente le meilleur de la création immersive contemporaine.

Le TICDCE a pour objectif de développer et de soutenir l’emploi et de contribuer à faire mieux connaître la Tunisie à travers de nouvelles créations modernes. Il représente un incubateur moderne pour lancer de nouvelles institutions et pour soutenir celles qui existent déjà, en particulier celles qui utilisent les technologies modernes dans l’innovation culturelle.

C’est aussi un centre de formation, de recherche et de documentation dans le domaine de la culture numérique et un laboratoire de renouvellement administratif et une destination pour le développement des relations de coopération et de partenariat avec les acteurs de son domaine d’intervention.