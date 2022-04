Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Othman Jerandi, s’est entretenu, mercredi 6 avril 2022, en visioconférence, avec son homologue argentin, Santiago Cafiero.

L’entretien a permis d’examiner les moyens de renforcer davantage les relations de coopération entre les deux pays et d’échanger les points de vue sur nombre de questions internationales d’intérêt commun.

A cette occasion, Jerandi s’est félicité du niveau des relations bilatérales entre les deux pays qui célèbrent le 61e anniversaire de leur établissement, soulignant l’importance de les hisser à un niveau supérieur, indique, jeudi 7 avril, le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

Il a aussi appelé à mettre à profit les opportunités disponibles pour développer et diversifier les domaines de coopération et inclure les secteurs prometteurs, tels que la recherche scientifique, la technologie, le numérique et l’économie du savoir.

Le chef de la diplomatie tunisienne estime nécessaire d’intensifier les échanges de visites au niveau des délégations officielles et des missions économiques et commerciales.

Pour sa part, le ministre argentin des Relations extérieures, du Commerce international et du Culte s’est félicité de la volonté commune de conférer une nouvelle dynamique aux relations de coopération bilatérale, exprimant la disposition de l’Argentine à les renforcer davantage au service des intérêts des deux pays.

L’entretien a également permis d’évoquer les conséquences de la crise Ukraine-Russie sur l’économie internationale et la situation humanitaire dans le monde.