Le service de la dette de la Tunisie a atteint 14,8 milliards de dinars, à fin décembre 2021, ce qui représente 11,37% du PIB, d’après la Brochure mensuelle de la dette publiée jeudi 7 avril 2022 par le ministère des Finances.

En comparaison avec les deux exercices 2020 et 2019, le service de la dette a augmenté de 33% par rapport aux chiffres de 2020 et de 54% par rapport à 2019.

Il est à noter que la proportion du service de la dette par rapport au PIB est passée de 5,14% en 2015 à 6,87% en 2017, et 7,83% en 2019 pour atteindre 11,37% en 2021.

Le principal de la dette s’est élevé à environ 11,1 milliards de dinars, durant l’année écoulée, dont la dette extérieure s’est élevée à 6,1 milliards de dinars (55,6% du principal) et est formée des emprunts contractés auprès du marché financier international (3,4 milliards de dinars) et des crédits reçus dans le cadre multilatéral (1,6 milliard de dinars ) et bilatérale (1 milliard de dinars).

S’agissant du principal de la dette intérieure, elle est de l’ordre de 4,9 milliards de dinars, provenant essentiellement de Bons du Trésor 52 Semaines (2,4 milliards de dinars) et de Bons du Trésor Assimilables (1,5 milliard de dinars).

En ce qui concerne les intérêts de la dette, ils se sont élevés à près de 3,7 milliards en dinars en 2021, en légère baisse de 1,1% par rapport à 2020.

Les intérêts de la dette intérieure se sont accrus, durant les dernières années, passant de 1,6 milliard de dinars en 2019 à plus de 2,1 milliards de dinars en 2020 et 2021. En revanche, les intérêts de la dette extérieure sont restés presque stables au niveau de 1,5 milliard de dinars.