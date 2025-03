L’opération de rééchelonnement automatique des dettes a bénéficié à près de la moitié des clients des quatre districts de la Société Tunisienne de l’Électricité et du Gaz (STEG) dans le gouvernorat de Sousse.

Cette proportion a été attestée, lors d’une réunion de travail, tenue, vendredi, au siège du gouvernorat de Sousse et qui été consacrée au suivi des mesures présidentielles prises à cet égard.

Jusqu’à la fin du mois de décembre dernier, le montant total des dettes des clients particuliers des districts de la STEG à Sousse, s’élevait à 129,5 millions de dinars.

Cette somme est répartie entre 55 millions de dinars pour les clients de la région de Sousse-ville, 27,5 millions de dinars pour ceux de Sousse-Nord, 25 millions de dinars pour le district de Msaken, et 22 millions de dinars pour le district d’Enfidha.

Supervisant la réunion, le gouverneur de Sousse, Sofiane Tanfouri, a souligné l’importance de restaurer la confiance des citoyens dans les institutions de l’État, appelant à mieux faire connaître l’opération rééchelonnement qui permet un paiement en plusieurs mensualités pouvant s’étendre sur une période de sept ans.

Le gouverneur a également exhorté à répondre, dans la mesure des capacités disponibles, aux demandes des citoyens et des petites et moyennes entreprises pour leur raccordement aux réseaux d’électricité et d’eau potable.

Cela fait suite à la décision de rétablir l’approvisionnement en eau potable pour tous les clients de la Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux (SONEDE) dans le gouvernorat de Sousse, dont les dettes envers la société ont été régularisées.

Concernant la situation des groupements d’eau dans le gouvernorat de Sousse, qui rencontrent des difficultés pour régler leurs factures, il a été constaté lors de la réunion que seules 10 associations sur les 85 existantes sont confrontées à des difficultés financières et ont bénéficié du rééchelonnement de leurs dettes.

Le gouverneur a par ailleurs insisté sur l’impératif de ne pas tolérer les actes de vandalisme sur les réseaux publics d’électricité, d’eau potable et d’irrigation, et de lutter contre les branchements illégaux et les opérations de forage illicite de puits.

Il a été convenu, à cette occasion, de désigner une équipe de la direction régionale du développement agricole pour intervenir immédiatement afin de contrer les branchements illégaux au réseau d’eau et les forages de puits sans autorisation.