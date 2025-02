Kais Saïed ordonne le rééchelonnement des dettes d’eau et d’électricité en Tunisie

Le président de la République, Kais Saïed, a rencontré, lundi après-midi au Palais de Carthage, le président directeur général de la Société tunisienne d’électricité et de gaz (STEG), Faïcel Trifa, et le directeur central de la production à la Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (SONEDE), Noâman Meraihi.

Lors de cet entretien, les mesures ordonnées par le chef de l’État pour permettre un rééchelonnement des dettes ont été discutées. Ces dettes concernent aussi bien des particuliers que des petites entreprises qui ont cessé leurs activités à cause de l’accumulation des impayés, selon un communiqué de la Présidence de la République.

Le président Saïed a également donné des instructions pour que les groupements d’eau bénéficient d’un échéancier de remboursement de leurs dettes, recommandant d’accélérer la mise en place d’un plan de réhabilitation du réseau d’eau potable.

Le chef de l’État a encore insisté sur l’impératif d’aviser les citoyens avant toute coupure d’eau en cas de travaux de maintenance ou de réparation, afin que précautions puissent être prises, rappelant, qu’en vertu de la Constitution, l’Etat a l’obligation de garantir l’accès à l’eau potable pour tous, sur un pied d’égalité.